Una mujer acude a la Policía al ser incapaz de diferenciar a sus gemelos

Valentín o Lorenzo. "Tengo que ir para que les tomen la huella digital y me digan cuál es cuál. El premio a la madre del año me gané", apuntaba una madre a través de Twitter. Dicen que una madre siempre es capaz de diferenciar a sus hijos pero no es el caso de esta mujer. Concretamente, nacieron hace 45 días. Sofi ha tuiteado varias fotos de los pequeños y asegura que en las imágenes parecen distintos "porque salen desde diferentes ángulos o les da distinta luz", pero insiste en que "en persona son iguales".