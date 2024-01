Publicado hace 1 hora por senfet a lavozdegalicia.es

El ex baterista de la banda alemana Scorpions, James Kottak, ha fallecido a los 61 años, según ha confirmado el mánager de la banda a DPA, que añade que todavía no están claras las causas de la muerte. Kottak fue batería de la banda durante dos décadas, desde 1996 hasta el 2016, cuando dejó el grupo para recibir atención médica por una enfermedad, según el medio citado. El propio Kottak reconoció entonces que no había superado sus problemas de alcoholismo.