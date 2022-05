Publicado hace 49 minutos por Andaui a elespanol.com

La genial creación del gran Francisco Ibáñez es una de las grandes aportaciones del tebeo español al derecho universal a la felicidad. La perspectiva de morir no es agradable, pero como no es posible eludirla, constituiría un consuelo poder elegir el modo de pasar ese trance. Morirse de risa leyendo una historieta de Mortadelo y Filemón me parece mucho más atractivo que dejar este mundo por culpa de un accidente cardiovascular o un insidioso cáncer.