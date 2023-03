Mónica García comparece desde la calle calentándose con unos bidones en llamas para informar de que ya ha cancelado el bono eléctrico

Publicado hace 1 hora por blodhemn a elmundotoday.com

«No pongo ninguna excusa, reconozco el error. No quiero cobrar eso, no lo necesito», ha asegurado entre lágrimas, añadiendo que «mis hijos se pueden calentar perfectamente abrazándose a las ratas, que por suerte son muy gorditas porque el señor Almeida les procura toda la basura que necesitan». "No necesito el bono, con este viejo bidón de Repsol voy tirando", ha explicado