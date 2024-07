Publicado hace 1 hora por Pacofrutos a elperiodico.com

La identidad del personaje 'kawaii' japonés se ha puesto en duda e internet no sabe cómo reaccionar. Hello Kitty no es una gata. Es un personaje de dibujos. Es una niña. Es una amiga. Pero no es una gata. Nunca ha sido dibujada a cuatro patas. Camina y se sienta como una persona. Tiene una mascota que sí es un gato, y se llama Charmmy Kitty".