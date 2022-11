La misteriosa colaboración de Lucasfilm y Studio Ghibli resultó ser un corto de Grogu de 3 minutos

Publicado hace 21 minutos por ccguy a es.gizmodo.com

El corto, Zen - Grogu & the Dust Bunnies, se estrenó en Disney+ para celebrar el tercer aniversario del servicio de streaming. Todo lo que necesitas saber al respecto está justo en el título: la estrella de la serie insignia de Star Wars, The Mandalorian, es ligeramente amenazada por unas criaturas de polvo antes de hacer las paces con ellas. No hay adelantos para la tercera temporada de la serie, no hay una exhibición poderosa de los poderes de la Fuerza de Grogu ni nada por el estilo. Es realmente un bebé pasando el rato con otros bebés.