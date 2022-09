Publicado hace 2 días por NullusSum a mundodeportivo.com

No he podido resistirme con el titular. Pero es cierto, Minabo: A Walk Through Life es un videojuego español real, y está protagonizando uno de los cachondeos en Twitter más memorables de los últimos meses, por razones evidentes. El equipo de desarrollo de Devilish Games sabía perfectamente lo que hacía cuando diseñó el nombre para su nuevo título, pero lo que para unos podría ser una broma infantil se ha convertido en una campaña de márketing brutal en redes sociales.