«En Mastodon hay diferentes servidores y tú tienes que elegir uno y yo, como soy muy futbolero, busqué uno del Logroñés, pero no lo encontré. Total, que ahora estoy estudiando Algebra Lineal, Programación I y Algoritmos y Estructura de Datos», lamenta Manuel Antúnez, de Logroño. «Yo lo único que buscaba era poder insultar a Irene Montero y, cuando me he querido dar cuenta, me he visto estudiando Arquitectura de Computadores, usando código abierto, montando un servidor Linux en casa y soldando cables», lamenta este usuario.