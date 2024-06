Publicado hace 1 hora por dmeijide a elmundotoday.com

“Cuando le dieron las llaves a Netanyahu me parecieron unos locos, pero esto ya es pasarse de madre”. El presidente de Argentina, Javier Milei, que había viajado a la capital de España porque Isabel Díaz Ayuso pretendía entregarle la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, ha decidido regresar de urgencia a su país alegando que la presidenta madrileña “está completamente loca”. “Esa mujer me da miedo, ¿han visto sus ojos? Me provoca escalofríos”, se ha sincerado visiblemente asustado. “Sus ideas son demasiado radicales”, reconoce.