Metal Gear Solid 4: Guns Of The Patriots y su final injustamente criticado…15 años del adiós a una leyenda

El próximo 12 de junio, concretamente el lunes. Se cumplirán 15 años ya, de la llegada al mercado del Metal Gear Solid 4: Guns Of The Patriots. Un juego que, supuso el final para una de las mayores leyendas que ha dado el sector del videojuego, y que no es otro que Solid Snake. La cuarta entrega numerada, no es ni mucho menos la mejor entrega de la saga, pero sí que implemento novedades e ideas originales, como solo Hideo Kojima sabe implementar en sus juegos. Como poder camuflarnos simulando las superficies del escenario...