Ante los tristes acontecimientos que estamos viviendo con la guerra de Ucrania no nos conviene olvidar otra fuente de conflictos bélicos a lo largo de la historia: la religión. Las guerras santas han acompañado al ser humano y han llegado hasta nuestros días de la mano del conflicto árabe-israelí, los atentados terroristas yihadistas y otros. Holy Wars trata del conflicto religioso mundial, en particular en Israel e Irlanda del Norte. "The Punishment Due" se basa en el popular personaje The Punisher.