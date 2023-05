Publicado hace 29 minutos por ccguy a es.gizmodo.com

En marketing hay una vieja teoría que viene a decir que cuanto “más loco”, más puede impactar un lanzamiento, otra cosa será cómo “envejezca”. En el caso que nos ocupa, no pueden haberlo hecho mejor. Los McDonalds de China han lanzado McNugget de pollos que no solo no envejecen, también se puede jugar con ellos.