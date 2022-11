Publicado hace 1 hora por Trolencio a loladacosta.com

Masturbarse o no. ¿That is the question? Y si te digo que la mayoría de las personas se masturba? Los hombres se masturban, Las mujeres se masturban- upss… he dicho un pecado – Las personas trans y no conformistas de género. Heterosexuales, homosexuales y bisexuales. Tus padres se masturban, tus tías, tus abuel@s, tus hij@s, tus jefxs…..si, esta es la realidad. Algunas personas se masturban un par de veces al día, otras solo de vez en cuando, otras personas nunca. Y no pasa nada!