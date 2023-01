Publicado hace 20 minutos por fareway a elperiodico.com

La gurú del orden, Marie Kondo, sigue exprimiendo el limonero y ha publicado un nuevo libro en el que presenta un nuevo método para organizar los espacios de manera eficiente. Pese a garantizar "un estilo de vida ideal", la reina del estilo de vida japonés se ha bajado de la perfección que la ha aupado a la cima mediática y ha reconocido que el orden en su casa ya no es una prioridad para ella. "Me he dado por vencida", afirma.