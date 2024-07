Publicado hace 49 minutos por Delay a threadreaderapp.com

El ex presidente de gobierno Mariano Rajoy inscribió en el registro varias propiedades a nombre del juez Juan Carlos Peinado. Así lo ha admitido y se ha disculpado, alegando que no le parece un acto irracional: "Si los alcaldes eligen a los vecinos, los inmuebles pueden escoger a sus propietarios". Cuando le han acusado de negligencia y cierta tendencia a la molicie, Rajoy ha replicado que no es cierto: "Al igual que los catalanes, hago cosas. Y lo del juez Peinado lo demuestra. Estoy harto de que la prensa me maltrate."