Este popular mapa de la ciudad de Springfield, donde está basada la serie de dibujos de los Simpson (The Simpsons), fue realizado en el año 2001 por Jerry Lerma y Terry Hogan. Más tarde, en el año 2003, el mapa fue adquirido por la colección cartográfica del Harvard College Library. El mapa, conocido como The Guide to Springfield USA (La guía a Springfield, EE. UU.) representa más de 500 lugares que aparecen en la ciudad,