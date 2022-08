Un mando para dos (La cara B)

Publicado hace 27 minutos por Punisher92 a lamemoryrosa.wordpress.com

Las “maquinitas” no han formado parte de mi vida durante 27 años. Nunca tuve una Game Boy ni ninguna videoconsola. Es más, mi Tamagotchi se lo apropió mi madrina y se levantaba a alimentarlo como la noche (los furby me daban miedo). El único contacto que he tenido con la parte lúdica de la electrónica ha sido el Tetris y el juego de bombitas (Buscaminas) que había en el ordenador del despacho de mi padre a mediados de los 90.