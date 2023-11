Publicado hace 32 minutos por Dragstat a hipertextual.com

Los vecinos ya conocen a este fenómeno como la lluvia de iguanas e incluso lo utilizan para pronosticar el tiempo, pero lo cierto es que no se trata de una lluvia como tal. Los reptiles no vienen del cielo y no tienen nada que ver con las nubes. En realidad, caen directamente de los árboles, donde habían permanecido tranquilas todo el verano, hasta la llegada de unas temperaturas demasiado bajas para su cuerpo, incapaces de regular el calor. No debemos olvidar que las iguanas en Florida son especies invasoras.