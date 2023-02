Publicado hace 55 minutos por nereira a elmundotoday.com

Apenas 24 horas después de poner fin a una relación de más de seis meses, Ignacio Alberto Domínguez, de 31 años, ha llamado por teléfono a su ex para hacerle una encuesta sobre su satisfacción con la relación. Cristina Camuñas, de 33 años, ha aceptado la propuesta y ha estado respondiendo preguntas durante aproximadamente 15 minutos.Finalmente, Ignacio ha informado a Cristina de que tiene un contrato de permanencia con él y no podrá salir con otras personas hasta que no pase un periodo de dos años.