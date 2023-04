Lilyhammer: Un mafioso bajo cero en el primer original de Netflix

Publicado hace 1 hora por belmort a blogs.diariovasco.com

Hace tiempo que no juego al Trivial, pero no me extrañaría que una de sus preguntas actuales fuera enunciar la primera serie original de Netflix y la respuesta correcta sería ‘Lilyhammer’. Esta curiosa coproducción noruego-estadounidense fue la pionera que abrió el campo para la veneración absoluta de mucha gente hacia las series y el modelo de producción de Netflix, con esa liberación de toda la temporada que se consolidó en sus populares primeras producciones como “House of Cards” y “Orange is the New Black”.