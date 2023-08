Lavarse el pelo es un invento moderno

Publicado hace 1 hora por Sciborg a yorokobu.es

¿Por qué te lavas el pelo? Seguramente porque esté sucio. Quizás porque esté graso. O simplemente por costumbre. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacían nuestros ancestros cuando no existía el champú? Desde luego que no se lo lavaban con la misma frecuencia que nosotros. ¿Cuánto tiempo has estado sin lavarte la cabeza? Unos días sin champú los aguanta cualquiera. A partir de una semana empiezan los picores, sale caspa, aparece la grasa y tu pelo se apelmaza.