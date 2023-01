Laia Sanz: "Si hubiese ganado mis títulos siendo chico, tendría la vida resuelta"

Publicado hace 19 minutos por Fedorito a marca.com

Como campeona del mundo de trial ganaba la sexta parte que el campeón masculino. "Si hubiese ganado los títulos que he ganado siendo chico, tendría la vida resuelta. No estamos donde podríamos estar pero ha mejorado mucho la situación, las que vienen ahora lo tienen mucho más fácil que yo y me alegro mucho. Aunque aún queda mucho por hacer", analiza. Muchos creen que no veremos a otra Laia Sanz nunca, aunque ella da dos nombres que aseguran el relevo: Mireia Rabionet en Enduro y Berta Abellán en trial.