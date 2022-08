¿Por qué Kiss no puede usar su logo en Alemania?

Publicado hace 1 hora por senfet a rockfm.fm

El logo de Kiss en Alemania es distinto del resto del mundo, a causa de comparaciones con la simbología nazi. [...] Las dos "s" finales del logo de la banda tenían cierto parecido, sin quererlo, a las siglas de las Schutzstaffel. [...] El código penal alemán multa o encarcala a todo aquel que "distribuya a nivel doméstico o use públicamente" símbolos del partido nazi. Como es obvio, Kiss no tenía nada que ver con esta terrible ideología y, por supuesto, tampoco querían ir a la cárcel, así que no tenían muchas más opciones que cambiar su logo.