Kiko Rivera y los kilos de cocaína que ha llegado a consumir

(...) En el pódcast The wild project, el ‘Maravilloso Ser’ Kiko Rivera habló de su madre, de su infancia, de la fama y, cómo no, de la mala vida que le dio esa madre, esa infancia y esa fama: «No tenía problemas económicos, pero tenía problemas peores. El vicio en todo su esplendor». Y aquí no exagera, al contrario: «Me podría haber muerto en una de mis noches locas, que me he puesto 10 gramos de cocaína. He consumido durante muchos años a diario. Bastante bien estoy. Me arruiné y tenía ocho millones en el banco. Me los gasté en dos años».