Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, ha señalado en una entrevista con The New York Times los desafíos que enfrentan las mujeres dentro del universo Star Wars, señalando que la franquicia, dominada por una base de fans masculinos, tiende a atacar más ferozmente a las figuras femeninas. Este patrón ya se observó con actrices como Daisy Ridley y Kelly Marie Tran, y ahora, antes siquiera de su estreno, The Acolyte ya enfrenta críticas y ataques.