Publicado hace 1 hora por sauron34_1 a elmundotoday.com

“Maté a ese chico por su raza, por motivos discriminatorios, tal y como le hice saber a él y he repetido durante todo el juicio”, dijo el acusado durante la última sesión del juicio. Sin embargo, el jurado no lo ve así. El exmilitar que admitió haber matado a tiros a un vecino, Amin C., en una cafetería en junio de 2021, es culpable de asesinato; sin embargo, los nueve miembros del jurado no consideran probada la concurrencia de la circunstancia agravante de discriminación