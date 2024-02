Publicado hace 5 horas por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

Los shooters en primera persona, aunque es uno de los géneros que más vende. Hay que reconocer, que no aporta grandes novedades jugables que den frescura. Esto es algo que he hablado en alguna ocasión en mis artículos, porque es un género que está estancado y necesita una vuelta de tuerca. Además, juegos como Titanfall 2, Star Wars: Battlefront 2 o Destiny 2 por citar algunos, no ayudaron demasiado a que el género avanzase e incluso diría que fue un paso atrás debido a sus fracasos en ventas...