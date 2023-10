Publicado hace 50 minutos por doctoragridulce a elmundotoday.com

Los jugadores del combinado masculino le han estado dando muchas vueltas al asunto y han llegado a la conclusión de que sin mujeres no hay sexo, ya que en su deporte no existe la homosexualidad, por lo que no se pueden permitir no apoyar. Los futbolistas más avispados han recordado a los otros la máxima «el que no apoya no folla», lo que ha provocado un cambio radical en la postura del equipo masculino respecto al femenino.