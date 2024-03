Publicado hace 1 hora por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

Este 2024, se caracterizará por un buen número de juegos que cumplen aniversario. Pero no me refiero a un primer año, si no juegos que nacieron hacen varias décadas atrás. La semana pasada os hable del Onimusha 3, con motivo de que estaba a punto de cumplir su 20 aniversario. Pues precisamente el gran hack and slash de Capcom, cumplió el lunes dos décadas de su debut en el mercado en Japón...