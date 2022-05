Juegos que saldrán al mercado y otros que esperan hacerlo…Rumores y confirmaciones oficiales

Publicado hace 11 minutos por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

El sector del videojuego es el ocio electrónico más importante del mundo, el que más ingresos genera, e incluso por encima del cine y la música que ya es decir, y también como no, es el más activo. Es muy activo porque es un sector que no para, por eso, por ejemplo, genera tanto trabajo. Cuando te dedicas a ello como es mi caso, hay que estar siempre al pie del cañón, no solo por las novedades que vayan a salir al mercado, o lo que va a venir en el futuro etc. Si no también por los rumores y los juegos que se van a confirmar oficialmente.