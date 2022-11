Juegos de recreativa que hicieron historia…Super Pang: Rompiendo bolas con nostalgia…32 aniversario

Publicado hace 20 minutos por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

Recuerdo los años 90 como si fueran ayer, si, lo tengo que reconocer, tengo nostalgia. Cuando uno va cumpliendo años, no se puede evitar mirar atrás. Siempre se dice que hay que mirar hacia adelante, y no falta razón, pero los recuerdos del pasado siempre estarán ahí. Cuando por ejemplo piensas en gente que por desgracia ya no está, ves el mundo actual, la sociedad, enfermedades, la subida de precios y todo lo que hemos vivido los seres humanos actualmente, siempre piensas que tiempos pasados fueron mejores...