Publicado hace 1 hora por ccguy a boingboing.net

Amanda Booth fabrica "joyería de lefa", que es el término que utiliza para referirse a los artículos que elabora con semen deshidratado y en polvo. Aunque no le faltan clientes, parece que los días son largos: "Al final del día, si no, estamos sentados en el olor todo el día y es simplemente... Lo hicimos por la mañana un día y fue como, 'No, no voy a volver a hacer eso'".