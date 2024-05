Publicado hace 46 minutos por Delaɾy a publico.es

Resulta que Nemo Metler es el primer ganador no binario, y además ha denunciado que Eurovisión no le dejaba mostrar la bandera de personas de género no binario. Iker Jiménez no tardó en burlarse del artista con un tuit que pretendía ser gracioso o crítico o a saber qué. Pero entonces llegó Jordi Cruz, (el bueno, no el otro) y se coronó con una respuesta que lleva ya más de 26.000 me gusta.