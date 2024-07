Publicado hace 11 minutos por PapoFrito a elmundotoday.com

“Todavía estoy aturdido, me duele mucho la cabeza y no sé muy bien dónde estoy”, se ha sincerado Joe Biden. “Estoy hecho polvo, no lo puedo negar, pero me recuperaré”, ha añadido sin imaginar que no ha estado ni cerca de sufrir un atentado. “No voy a mentir a una nación entera: levantarme de la cama me está costando mucho estos días, pero no dejaré que estos asesinos se salgan con la suya”, ha dicho en referencia al responsable del atentado, sin saber que en realidad se trata del tiempo.