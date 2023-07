It Takes Two (2021)

Publicado hace 1 hora por Punisher92 a lamemoryrosa.wordpress.com

Las historias compartidas han sido el eje principal de los videojuegos de Josef Fares. Los hermanos de Brothers: A tale of two sons obligaban a manejar a su dupla protagonista con un solo mando en 2013, pero hubo que esperar cinco años para que la idea trascendiera el guión y diera el salto definitivo a la experiencia para dos jugadores con los convictos de A way out, una evasión carcelaria que sorprendió por su tono cinematográfico y sus buenas maneras tanto en el apartado técnico como en el jugable...