Publicado hace 1 hora por spacemenko a elmundotoday.com

La líder del PP madrileño y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), se ha pronunciado sobre la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), de suspender su agenda cuatro días para meditar si dimite o no y, amagando una carcajada, le ha animado a hacerlo en una residencia madrileña. “Dos días, tres días en una residencia madrileña… reflexionando, apartándose de todo, autocuidándose… y a lo mejor el lunes ya no hace falta ni que convoque una rueda de prensa, no sé si me explico”, ha dicho ante la prensa.