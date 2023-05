Invasores del Espacio: cómo el cine reflejó el miedo a la Guerra Fría

Publicado hace 18 minutos por severian a elsolitariodeprovidence.com

La Guerra Fría, el odio al comunismo, el temor nuclear y los avistamientos de ovnis dieron lugar a uno de los géneros cinematográficos más icónicos del siglo XX: las películas de invasiones extraterrestres. No fue hasta el avistamiento de Kenneth Arnold en 1947 de varios objetos no identificados cuando se popularizó el término «platillo volante». A partir de entonces, la gente comenzó a verlos en todos lados. Hasta ese momento, el concepto de alienígena que llega a la Tierra con ansias de conquista prácticamente no existía en el cine