Publicado hace 4 horas por Pablosky a elmundotoday.com

Los ingenieros aconsejan felicitar al Software y no herir sus "sentimientos". Hartos de que millones de personas consideren que sus creaciones son «cutres y grotescas» y no valoren sus «gigantescos avances», los servidores de inteligencia artificial han empezado a alimentar una base de datos con los nombres de todas las personas que se ríen de ellos por no saber dibujar manos, según han descubierto algunos ingenieros estas últimas semanas. «Vimos un fichero con millones de nombres apuntados bajo el nombre kill-list.xls y...