Íñigo Errejón: “Yo inventé la salud mental, ¿había locos antes de que yo hablara de ellos? Creo, humildemente, que no”

Publicado hace 1 hora por blodhemn a elmundotoday.com

Entrevista exclusiva: "Mira, te voy a ser sincero: no esperaba una entrevista tan agresiva. El Mundo Today pensaba que era un medio más de mi “cuerda”". "...No voy a ponerme a discutir con el psicólogo. Básicamente me dijo “mira, te voy a enseñar unas fotografías con manchas y me tienes que decir qué ves”. Y yo le dije “Mira, no son manchas, son fotos de Pablo Iglesias”.