Publicado hace 52 minutos por lentulo_spinther a elpais.com

“Bueno, ya sabéis que mi mujer y yo no tenemos hijos. Y no los necesitamos. Vosotros sois nuestros hijos”. La frase de Blanco, el carismático jefe que encarna Javier Bardem en El buen patrón durante un discurso a sus empleados, puede que no suene extraña a algunos trabajadores. La idea de la empresa como una familia, en la que todos tienen un valor por ser quienes son, más allá de los resultados, pero en las que se pide una implicación acorde