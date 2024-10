Publicado hace 59 minutos por doyou a publico.es

El experto en Big Data, analista del Instituto de la Felicidad de Copenhague, escritor (y tuitero), Alejandro Cencerrado, ha denunciado en la red social X que tras verse abocado a ir a una clínica privada por un problema médico de su mujer se ha encontrado con que solo le cobraban en efectivo y sin factura. "Al ir a pagar nos dicen que no, que no se puede pagar con tarjeta. Que había que pagar con efectivo y que no nos hacían factura". Después ha mostrado la denuncia que ha presentado.