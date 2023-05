Indiana Jones 5 es la peor película de la saga

Publicado hace 49 minutos por tutifree a cinemascomics.com

Indiana Jones 5 ya es la peor película de la saga. El dial del destino se proyectó ayer en Francia, durante el Festival de Cannes. Sin embargo, las cosas no han ido como se esperaba. La película de James Mangold protagonizada por Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge no ha convencido a los críticos de cine. Tras el estreno de la película, las primeras críticas no tardaron en llegar a Internet. Y el consenso es casi unánime: muy irregular. La prensa especializada no ha salido entusiasmada tras ver Indiana Jones 5. Después de 16 críticas..