El humorista Iñaki Urrutia se pone serio para contar su preocupante conversación con Sanidad

Publicado hace 1 hora por scor a huffingtonpost.es

Ayer me llamaron de Sanidad para darme cita: - Es usted prioritario y puede que se la adelantemos pero apunte: 23 de marzo. - ¿Será de mayo? - (Muy seria) No. - Jajajajaja… (se me apaga la risa)… 23 de marzo del 2023? - (Muy tranquila) Correcto. Apúntela.