Huevos de pascua en los juegos: No son de chocolate, pero son los más curiosos que podemos ver mientras nos comemos la mona

¿Qué son los huevos de pascua? No, no me refiero a los deliciosos huevos de chocolate o normales que suelen estar en las monas, si no los que se encuentran en algunos videojuegos. Seguramente muchos de vosotros, sobre todo si sois más jóvenes, no sabréis o no habéis oído hablar de la existencia de huevos de pascua en los videojuegos. Pues sí, también los hay, pero no como comestibles ni mucho menos. Los huevos de pascua en los videojuegos son guiños o sorpresas que añaden algunas compañías desarrolladoras en sus juegos...