Hoy cumpliría 74 años Olivia Newton-John: nieta de un premio Nobel, hija de un héroe de guerra ¡y concursante de Eurovisión!

Olivia Newton-John cumpliría 74 años el lunes 26 de septiembre… de no haber fallecido, víctima del cáncer, el pasado mes de agosto de 2022. Su recuerdo sigue vivo, no obstante, en la memoria de sus fans, con un brillo aún más intenso que la brillantina de «Grease». Fue la Sandy que enamoró a John Travolta, y una Diosa en «Xanadú». Pero fue también, por asombroso que parezca, la nieta de un premio Nobel, la viuda de un hombre que no murió ¡y la primera concursante australiana en Eurovisión! Estas son las 10 curiosidades de Olivia Newton-John.