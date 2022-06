Una hostia mayor que la de Will Smith a Chris Rock

Publicado hace 44 minutos por enjoyingbreathtaking a blogs.publico.es

Han pasado ya algo más de dos meses de la gala de los Oscar. Mucha gente ya ha dejado de lado el espectáculo lamentable de Will Smith con Chris Rock, como mucha más gente habrá olvidado incluso las películas ganadoras. Si ese día costó encontrarles protagonismo, imagínate ahora, con el inevitable paso del tiempo en esta época de consumo cultural "fast food". Lo mismo me pasó a mí. Cuando vi la gala y las nominaciones me fijé en un cortometraje documental que optaba a la estatuilla. Se llama Cuando éramos acosadores (When We Were Bullies).