«Lo de estos vándalos está muy lejos del destrozo que podría haber provocado, por ejemplo, la organización de la FIFA», dijo el alcalde de Bruselas, aliviado de no alojar un Mundial en su ciudad. Según han podido contrastar diversos medios, los hinchas que han provocado alborotos en diversas ciudadaes por ahora no han vulnerado sistemáticamente los Derechos Humanos porque solo han quemado algunos coches y no parece que por ahora planeen construir estadios de fútbol con mano de obra esclava.