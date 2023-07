¿Los hombres también sufren depresión postparto?

Publicado hace 1 hora por robustiano a publico.es

¿Has tenido un bebé recientemente? ¿Y te has notado deprimido, pero prefieres no decir nada al respecto porque la madre y el bebé son “lo que importan en este momento”? Desde luego, los efectos en la paternidad no son ni mucho menos comparables a los que experimenta el cuerpo y la mente de una mujer después de nueve meses de embarazo, pero también existen.