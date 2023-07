Un hombre que no vota a la izquierda porque ningún partido le representa al 100% lamenta el avance de la ultraderecha

Publicado hace 27 minutos por jormanceles a diariolarealidad.es

“Soy de izquierdas en lo ideológico y de derechas en lo decisorio”, admite un hombre que reconoce que este domingo no votará: “Las políticas sociales son geniales, baja el paro y la cobertura sanitaria es extraordinaria, pero no me gustan las feminazis”. De igual manera, y con el mismo espíritu crítico, el no votante ve con temor cómo los partidos de corte neofascista ocupan instituciones públicas. «Hay que pararlos«- concluye- «pero no será en mi turno«