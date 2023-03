Hombre japonés gasta más de $ 170.000 dólares en cirugías plásticas, pero las mujeres lo siguen encontrando poco atractivo [ENG]

Publicado hace 20 minutos por Paladio a asiaone.com

Alan, de 20 años, reveló que ha gastado más de US $ 140,00 ($ 178,360) en solo un mes en cirugía estética para cambiar su rostro. En el programa, dijo que su objetivo es usar la cirugía plástica para ser más hermoso que nadie, y no le importa si es respetado o no, siempre y cuando se vea bien. Pero en lugar de admiración, las celebridades femeninas en el programa de televisión donde estuvo parecían encontrar su nueva cara completamente poco atractiva, diciendo que "no hay manera" de que vayan por él, y que "no está deseable en lo más mínimo".